Мощное землетрясение произошло в Японии

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Сильное землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло на северо-востоке Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление.

Эпицентр землетрясения находился возле побережья префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине примерно 60 километров под океанским дном. Сильные колебания около минуты ощущались и в Токио, где сильно раскачивались стены, а с полок падали мелкие предметы.

Из-за землетрясения в префектуре Мияги было отмечено цунами высотой один метр. Информации о пострадавших нет.

После землетрясения специалисты проверяют, нет ли нештатных ситуаций на АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2". Премьер-министр Японии Фумио Кисида создал экстренный штаб по сбору информации.

По данным энергокомпании Tokyo Electric Power, в Японии после землетрясения зафиксировали свыше двух миллионов случаев отключения электричества. В Токио было зарегистрировано 700 тысяч таких случаев, а на северо-востоке страны – 150 тысяч.

Ранее сообщалось, что у берегов Филиппин произошло землетрясение. Эпицентр находился в 120 километрах к юго-западу от города Олонгапо, где проживают более 221 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 30 километров. Угроза цунами не объявлялась.

