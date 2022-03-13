Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке

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На Камчатке произошло землетрясение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Подземный толчок зафиксировали в 44 километрах от поселка Усть-Камчатск на востоке полуострова, очаг залегал на глубине 21 километра.

В пресс-службе отметили, что в отдельных районах поселка подземные толчки ощущались силой до четырех баллов. Спасатели осмотрели социально-значимые и потенциально-опасные объектов. Жертв и повреждений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков заявил, что сильные землетрясения ожидаются в двух российских регионах в текущем году. Он уточнил, что речь идет о Курилах и Камчатке.