Жителей двух регионов РФ предупредили о сильных землетрясениях в 2022 году

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Сильные землетрясения ожидаются в двух российских регионах в текущем году. Об этом заявил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков в интервью Ura.ru.
Как рассказал специалист, речь идет о Курилах и Камчатке.
"Поскольку там сильнейшие землетрясения в мире и происходят", – пояснил ученый.
Кособоков добавил, что имеющиеся на сегодняшний день данные не позволяют сделать более точный прогноз о возможных природных катаклизмах.
В свою очередь, завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН доктор физико-математических наук Алексей Завьялов указал, что Камчатка и Курилы вместе с Командорскими островами, Приморьем и районом Байкала являются самыми сейсмоопасными российскими регионами.
"Пермский край, там происходят сейсмические события. Северный Кавказ. Очень редко бывает в Калининграде. И еще Крым", – уточнил специалист.
Как объяснил Завьялов, причины землетрясений отличаются в зависимости от региона. В частности, в некоторых районах природное явление возникает из-за тектонических сдвигов, а в других – благодаря горообразованию.
"Байкал, например, это рифтовая зона. Там не сжимающее, а, наоборот, растягивающее напряжение", – сообщил эксперт.
Он также привел мнение, что через некоторое время на месте Байкала возникнет море.
Ранее сообщалось, что в Туве произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла. Подземный толчок зафиксировали в 266 километрах юго-восточнее республиканской столицы Кызыла. В эпицентре интенсивность составила 5,3 балла по шкале MSK-64. Он находился примерно в 6–7 километрах от границы с Монголией.
До этого землетрясение произошло на территории Елизовского района на юге Камчатки. Эпицентр сейсмического явления располагался в 123 километрах к юго-востоку от райцентра Усть-Большерецк. Сила землетрясения составила 4,6 балла. Очаг находился на глубине 144 километра.
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