Подземные толчки до пяти баллов ощутили жители нескольких районов Бурятии

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Жители нескольких районов Бурятии ощутили подземные толчки от двух до пяти баллов. Такая информация была размещена на сайте регионального главка МЧС.

Данные о землетрясении поступили от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН в Иркутске. По данным специалистов, природное явление случилось в 21:44 (16:44 по московскому времени) в Кабанском районе Бурятии.

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался в 22,5 километра от населенного пункта Танхой.

"Ощущались толчки от 2 до 5 баллов в городе Улан-Удэ, в Кабанском, Джидинском, Закаменском, Селенгинском и Тункинском районах", – заявили в МЧС.

Там уточнили, что все объекты жизнеобеспечения продолжают функционировать в нормальном режиме.

В свою очередь, на сайте иркутского главка МЧС указано, что эпицентр землетрясения располагался в акватории озера Байкал.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали самое глубокое землетрясение на Земле. По данным исследователей, толчки произошли на глубине 751 километра в нижней мантии планеты.

До этого считалось, что подобное невозможно, поскольку давление на таком уровне гнет и деформирует камни, а не раскалывает.