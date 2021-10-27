В Забайкалье произошло землетрясение магнитудой 3,9

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Землетрясение магнитудой 3,9 балла произошло в Каларском районе Забайкалья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС.

Подземные толчки зафиксировали в 07:40 (01:40 по московскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 24 километрах от поселка Новая Чара.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее землетрясение произошло в Тихом океане в 160 километрах от города Северо-Курильска в Сахалинской области. Его магнитуда составила 5,2. О разрушениях и жертвах не сообщалось.