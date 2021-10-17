В Польше произошло землетрясение магнитудой 4,6

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На юго-западе Польши зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Известно, что в 32 километрах к северу от города Легница, в котором проживают около 106 тысяч человек, находился эпицентр природного явления.

Его очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не сообщалась.

Ранее землетрясение случилось вблизи Гавайских островов в Тихом океане. Эпицентр природного явления находился в 28,1 километра к юго-востоку от населенного пункта Наалеху на севере острова Гавайи. Очаг залегал на глубине 35,1 километра.