Сильное землетрясение произошло вблизи Гавайских островов

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Землетрясение случилось вблизи Гавайских островов в Тихом океане. Его зафиксировала Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.

Известно, что землетрясение произошло в 21:48 в воскресенье, 10 октября (00:48 понедельника по московскому времени). Сила подземных толчков составила 6,2 балла.

Эпицентр природного явления находился в 28,1 километра к юго-востоку от населенного пункта Наалеху на севере острова Гавайи. Очаг залегал на глубине 35,1 километра.

Данных о разрушениях и жертвах в результате землетрясения не поступало. Кроме того, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сильное землетрясение случилось на юге Пакистана. Магнитуда природного явления составила 5,7 балла.

Эпицентр подземных толчков находился в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай.

Сообщалось, что в результате удара стихии погибли не менее 20 человек. Кроме того, свыше 300 человек пострадали.