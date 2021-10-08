В посольстве сообщили, что россияне не пострадали при землетрясении в Японии

10:43
Фото: AP Photo/Hiro Komae
Сведений о россиянах, пострадавших при мощном землетрясении в Японии, нет. Об этом РИА Новости рассказали в российском посольстве.
"Информации о жертвах и разрушениях нет. По предварительным данным, 52 человека пострадали. Сведений о пострадавших россиянах не поступало", – уточнили в дипмиссии.
Мощное землетрясение произошло накануне на северо-западе префектуры Тиба недалеко от Токио в 22:41 по местному времени (16:41 мск). Его магнитуду оценили в 6,1. Известно, что очаг залег на глубине 75 километров, а подземные толчки ощущались в 26 из 47 префектур страны.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился оказать помощь пострадавшим, а также предотвратить расширение последствий землетрясения.
Новости мира: десятки человек пострадали при землетрясении в Японии
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