Поезд частично сошел с рельсов в Токио при землетрясении

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Поезд частично сошел с рельсов в Токио после землетрясения. По предварительным данным, пострадали не менее трех человек, передает телеканал NHK.

"В результате несколько вагонов состава сошли с рельсов, но не завалились на бок. Сейчас из поезда эвакуировали всех пассажиров", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения пострадали не менее пяти человек. Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился оказать помощь всем пострадавшим.

Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло рядом с Токио. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на границе столицы Японии и Тиба, а очаг находится на глубине 80 километров.

На улицах Токио сработала экстренная система предупреждения. Стены и мебель в домах сильно раскачивались. Было остановлено движение скоростных экспрессов "Синкансэн".

