Мощное землетрясение произошло рядом с Токио

Фото: earthquake.usgs.gov

Рядом с Токио произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков был зафиксирован на границе Токио и Тиба, а очаг находится на глубине 80 километров.

На улицах Токио сработала экстренная система предупреждения. Стены и мебель в домах сильно раскачивались. Было остановлено движение скоростных экспрессов "Синкансэн".

В метеослужбе уточнили, что угроза цунами из-за землетрясения отсутствует, но могут возникать повторные подземные толчки.

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение произошло у побережья Японии. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, сила подземных толчков составила 6 баллов.

