Сильное землетрясение зафиксировали у побережья Японии

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Фото: UIG/TASS
Сильное землетрясение произошло у побережья Японии. Об этом пишет "Интерфакс".
По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, сила подземных толчков составила 6 баллов. Землетрясение случилось в акватории Тихого океана в 60 километрах севернее города Мияко в северной части японского острова Хонсю.
Интенсивность природного явления позволяет сделать вывод, что землетрясение было сильным. При этом в Геологической службе США заявили, что магнитуда землетрясения составила 5,6 балла.
Информации о разрушениях из-за ударов на данный момент нет. Угроза цунами не объявлялась.
По данным агентства Kyodo, в результате землетрясения пострадали три человека.
Ранее землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Мексике. Толчки были зафиксированы в районе города Акапулько в юго-западном штате Герреро на тихоокеанском побережье.
До этого сильное землетрясение произошло на западе Канады. Подземные толчки были зафиксированы в западной провинции Британская Колумбия. Очаг землетрясения находился на глубине 15 километров.
При этом позднее информацию о землетрясении опровергли. Американские сейсмологи заявили, что в системе сайта Геологической службы США произошел сбой.
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