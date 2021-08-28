В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

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В индонезийской провинции Папуа на острове Новая Гвинея зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом рассказали в геологической службе США.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 129 километрах к юго-западу от города Джаяпура – административного центра провинции Папуа. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сообщения об угрозе цунами не поступали. Также не было информации о пострадавших.

Ранее землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе Гаити. Эпицентр находился в 40 километрах от коммуны Ле-Кес. Там проживают порядка 125 тысяч человек.

Наиболее сильно пострадали департаменты Юг, Нипп и Гранд-Анс и Нипп. Власти республики на месяц ввели режим чрезвычайного положения.