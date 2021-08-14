Порядка 30 человек погибли из-за землетрясения в Гаити

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Как минимум 29 человек стали жертвами землетрясения в Гаити, сообщил представитель управления гражданской обороны страны в эфире телеканала RTNH.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити 14 августа. Местные власти объявили угрозу цунами, которую после сняли.

"К настоящему моменту, к сожалению, насчитывается 29 погибших", – заявил представитель ведомства.

Ранее у берегов острова Минданао на юге Филиппин произошло землетрясение. Как сообщают американские сейсмологи, объявлена угроза возникновения цунами. В Геологической службе США уточнили, что в 145 километрах от города Давао располагался эпицентр подземных толчков. Очаг залегал на глубине 50 километров.

