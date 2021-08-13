В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 5,4

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В Кемеровской области в ночь на пятницу, 13 августа, произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геодезической службы РАН.

Подземные толчки зафиксировали в 03:41 по местному времени. Эпицентр находился недалеко от села Большая Талда, там расположены несколько крупных предприятий по добыче угля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона, жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Предприятия работают в штатном режиме.

В конце июля землетрясение магнитудой 8,1 произошло у побережья американского штата Аляска. Сообщалось, что оно стало самым сильным в Северной Америке за последние 57 лет. В 1964 году магнитуда землетрясения составила 9,2. Тогда оно вызвало цунами, от которого пострадали Аляска, западное побережье Соединенных Штатов и Гавайи, в общей сложности в результате бедствия погибли свыше 250 человек.