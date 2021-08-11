У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,1

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У берегов острова Минданао на юге Филиппин произошло землетрясение. Как сообщают американские сейсмологи, объявлена угроза возникновения цунами.

В Геологической службе США уточнили, что в 145 километрах от города Давао располагался эпицентр подземных толчков. Очаг залегал на глубине 50 километров.

В радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения возможно возникновение опасных волн, сообщает центр предупреждения о цунами США.

Ранее в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Его эпицентр располагался у берегов острова Сулавеси в 183 километрах от города Горонтало, в котором живут 144 тысячи человек.

Очаг землетрясения находился на глубине около 20 километров.