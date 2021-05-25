В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,9

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На севере Грузии в районе Мцхета-Мтианети произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр находился на глубине 24 километра к юго-востоку от поселка Казбеги. Об этом сообщает Европейский-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 00:43 по московскому времени.

В соцсетях пишут, что землетрясение ощутили жители Тбилиси, Чечни, Северной Осетии, Дагестана и Ингушетии.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что жители Иркутска ощутили землетрясение, которое произошло на границе России и Монголии.