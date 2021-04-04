У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4

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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло 4 апреля у берегов Мексики. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 99 километрах юго-западнее города Ла-Ривьера, их очаг залегал на глубине 10 километров.

Об угрозе цунами не сообщалось.

Ранее землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло на северо-востоке Японии.

Сила землетрясения была такова, что толчки ощущались даже в Токио. Из-за него раскачивались люстры и фонарные столбы на улицах.