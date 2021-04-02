На Марсе зафиксировали подземные толчки

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Американский зонд NASA InSight зафиксировал подземные толчки магнитудой 3,3 на Марсе, сообщают "Дни.ру".

Их зарегистрировали в районе Окаменелости Цербера. В этом районе уже было зафиксировано около 500 землетрясений.

Ранее сообщалось, что аппарат Perseverance проехал по поверхности Марса. Известно, что первая поездка марсохода прошла 4 марта. Аппарат проехал 4 метра вперед, повернулся на 150 градусов и продвинулся назад на 2,5 метра. Всего марсоход преодолел 6,5 метра за 33 минуты.

Недавно стало известно о планах NASA впервые запустить вертолет на Марсе в апреле. Эксперты рассчитывают делать фото прямо во время движения аппарата.

