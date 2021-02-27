Роскосмос показал фотографии гигантских смерчей на поверхности Марса

Роскосмос опубликовал фотографии гигантских смерчей на поверхности Марса. Кадры сделаны с орбиты космическим аппаратом. Это совместная российско-европейская программа изучения планеты.

В описании к снимкам указано, что яркие пятна – это бури, которые двигаются по дну огромного кратера. Также видны движущиеся тени двух столбов пыли.

Марсианские смерчи гораздо крупнее земных аналогов – на Красной планете они могут достигать восьми километров в высоту и оставлять после себя следы шириной до сотни километров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.