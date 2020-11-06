Российский космонавт может задержаться на МКС из-за полета актрисы

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Одному из российских космонавтов, которые отправятся на Международную космическую станцию (МКС) в 2021 году, возможно, придется задержаться на станци из-за съемок фильма.
Как рассказал академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков, задержка может составить от двух до шести месяцев.
Съемки первого художественного фильма в космосе с рабочим названием "Вызов" запланированы на осень 2021 года. Это совместный проект "Роскосмоса" и Первого канала.
Сейчас идет конкурс по отбору актрисы, которая будет сниматься в космосе. В апреле 2021 года на корабле "Союз МС-18" на МКС должны отправиться Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков.
Их возвращение на Землю намечено на октябрь 2021 года. Планируется, что актриса прилетит на станцию в этом же месяце на корабле "Союз МС-19" и сразу после съемок вернется на Землю на "Союзе МС-18", на котором всего три места.
"Второй вариант, что, может быть, российского космонавта вернут на "туристическом" "Союзе МС-20" - и он задержится на МКС не на шесть месяцев, а на два", – сказал Железняков РИА Новости.
В декабре 2021 года планируется полет на МКС корабля "Союз МС-20" с российским космонавтом и двумя космическими туристами.
"Роскосмос" собирается снять первый художественный фильм на МКС
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