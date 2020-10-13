Космонавты рассказали, какие сны снятся на борту МКС

Фото: NASA

За пределами Земли на МКС космонавты видят добрые сны, рассказал один из специалистов Сергей Рыжиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Космонавт поделился, что во сне они причмокивают. Отмечается, что уже завтра Рыжиков отправится на МКС.

"(Снятся) летающие сны. Спят хорошо, крепко, причмокивают. Зафиксированы, никуда не улетают", – поделился космонавт.

Он добавил, что из спального мешка можно слегка вылететь, если плохо зафиксироваться.

"Но это случается редко, поэтому сон спокойный, ровный, с хорошими мечтаниями во сне, добрыми", – заключил Рыжиков.

Его коллега Сергей Кудь-Сверчков, который также отправится на МКС, в ходе пресс-конференции рассказал, что для того, чтобы стать космонавтом, необходимо иметь крепкое здоровье.

"Может быть, я кого-то обрадую, а кого-то огорчу, но не надо быть мастерами спорта, тяжелоатлетами и иметь выдающиеся возможности", – высказался он, добавив, что стать представителем редкой профессии может человек с инженерным или естественнонаучным образованием, врачи определенных направлений и летчики.

Сам же Кудь-Сверчков поделился, что в детстве мечтал стать спасателем или военным разведчиком.

Запуск "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" запланирован на 14 октября. Он состоится с космодрома Байконур. В состав экипажа войдут Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Росатом", Первый канал и студия Yellow, Black and White объединят усилия для съемок первого художественного фильма в космосе. Режиссер фильма уже утвержден, им станет Клим Шипенко, известный по лентам "Салют-7" и "Холоп".

