МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором

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Международная космическая станция (МКС) провела маневр по уклонению от столкновения с космическим мусором.

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн написал в Twitter, что операция прошла успешна.

Он добавил, что астронавты в этот момент находились в укрытии и не подвергались опасности во время приближения "нераспознанного фрагмента космического мусора".

Сотрудники МКС уже вернулись к выполнению своих обязанностей. Маневр был выполнен с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс".

По данным NASA, объект должен был пройти в 1,39 километра от станции. В качестве меры предосторожности экипаж станции переместится в корабль "Союз".

Сейчас на борту МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди.

В ведомстве добавили, что к настоящему времени они уже "вернулись к обычной деятельности". Как подчеркивается в заявлении, "экипаж не подвергался опасности".

В 2020 году МКС совершила уже третий подобный маневр. В июле внеплановая коррекция орбиты была проведена для уклонения от обломка ступени российской ракеты "Протон".