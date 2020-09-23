МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором

Фото: TASS/ZUMA
Международная космическая станция (МКС) провела маневр по уклонению от столкновения с космическим мусором.
Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн написал в Twitter, что операция прошла успешна.
Он добавил, что астронавты в этот момент находились в укрытии и не подвергались опасности во время приближения "нераспознанного фрагмента космического мусора".
Сотрудники МКС уже вернулись к выполнению своих обязанностей. Маневр был выполнен с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс".
По данным NASA, объект должен был пройти в 1,39 километра от станции. В качестве меры предосторожности экипаж станции переместится в корабль "Союз".
Сейчас на борту МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди.
В ведомстве добавили, что к настоящему времени они уже "вернулись к обычной деятельности". Как подчеркивается в заявлении, "экипаж не подвергался опасности".
В 2020 году МКС совершила уже третий подобный маневр. В июле внеплановая коррекция орбиты была проведена для уклонения от обломка ступени российской ракеты "Протон".
Орбиту МКС внепланово скорректировали из-за угрозы столкновения с мусором
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: