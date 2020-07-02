В Дубае создали город для имитации жизни на Марсе

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В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) завершается строительство марсианского города.

Там будут имитировать жизнь на Марсе так, как ее в настоящее время представляют ученые. В частности, там будут жить исследователи, а также тренироваться астронавты.

Завершить все работы намерены в 2021 году, пишет El Mundo. Поселение получило название MarsScienceCity и будет находиться недалеко от Дубая.

Площадь города составит больше 176 тысяч квадратных метров. Все постройки размещены под землей и находятся под куполами, изготовленными на 3D-принтерах.

Одним из основных материалов при строительстве является песок. Таким образом отрабатывается технология возведения домов в условиях марсианской почвы.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин ранее заявил о необходимости поселений на Марсе на фоне пандемии коронавируса.