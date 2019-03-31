Ученые нашли грибы на Марсе

Фото: journalofastrobiology.com

Исследователи из США, Индии и Италии изучили снимки, сделанные марсоходом Curiosity и обнаружили на них организмы, похожие на грибы и лишайники.

Результаты исследования опубликованы в научной работе под названием "Доказательство жизни на Марсе?" в Journal of Astrobiology and Space Science Reviews.

Отмечается, что в поле зрение ученых попали 15 снимков. На них изображены объекты, которые, предположительно, являются органическими по своей структуре.

Исследователи указывают, что им не страшны экстремальные температурные перепады и интенсивная радиация, которую организмы использует как источник энергии.

Curiosity – автономная химическая лаборатория, которая прибыла на Марс в 2012 году. Аппарат достигает 2,8 метра в длину и весит 900 килограмм.

В феврале представитель NASA сообщил о потере марсохода Opportunity. Прибывший на Марс в 2004 году ровер в последний раз ровер выходил на связь 10 июня 2018 года.