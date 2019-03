NASA сообщило о сближении крупного астероида с Землей

Крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли. Скорость движения небесного тела составляет около пяти километров в секунду, а диаметр – от 18 до 40 метров, передает портал "Мир 24".

На сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) говорится, что он пройдет от планеты на расстоянии меньшем, чем до Луны.

Ожидается, что объект максимально сблизится с Землей 22 марта и пролетит на расстоянии около 305 тысяч километров, что почти на 80 тысяч километров меньше, чем до Луны.

Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O