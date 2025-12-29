Россиян предупредили о штрафе за сильно пахнущий холодец

Фото: 123RF.com/paulzhuk

Россиян могут оштрафовать за сильный запах во время приготовления холодца. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на юриста Екатерину Нечаеву.

По словам правозащитницы, соседи, которым мешает запах холодца, могут обратиться к участковому или написать жалобу в Роспотребнадзор. Эксперты после этого проведут проверку или сделают замеры воздуха.

При превышении предельно допустимых концентраций Роспотребнадзор может выписать административный протокол за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений.

В результате россиянам может грозить штраф в размере от 500 до 1 500 рублей. При этом юрист предупредила, что для привлечения человека к ответственности важную роль будет играть системность нарушений. Если инцидент произошел единожды, тогда надзорные органы могут сделать предупреждение.

Ранее диетолог, эндокринолог и нутрициолог Наталья Лазуренко рассказала, что холодец может не нравиться некоторым людям из-за индивидуальной непереносимости или предпочтений. По ее словам, само по себе блюдо является полезным, поскольку в нем есть белок, желатиновая основа и коллаген.

Врач предположила, что за границей нет аналогов холодца, которые бы были такими же популярными. По ее мнению, у иностранцев может быть нечто похожее на холодец в виде желе, но вряд ли это несладкие варианты.

