Врач Тяжельников: холодец позитивно влияет на плотность костей и упругость кожи

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В холодце содержится много коллагена, позитивно влияющего на плотность костей и упругость кожи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова.

По словам врача, холодец также содержит много других витаминов и микроэлементов. Среди них – витамины группы В и полиненасыщенные жирные кислоты, которые позитивно влияют на нервную систему человека.

Кроме того, в данном новогоднем блюде содержится укрепляющий иммунную систему витамин А, улучшающий усвоение кальция лизин, а также железо, магний, калий, натрий, кобальт, фосфор и аминокислота глицин.

"Аминокислота глицин не только стимулирует клетки головного мозга, но и помогает нейтрализовать действие токсинов при расщеплении алкоголя, снижая похмельный синдром <...> Кроме того, холодец приготавливается из плотного и вязкого бульона, который, обволакивая стенки желудка, замедляет всасывание алкоголя", — добавил Тяжельников.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург дал советы, как сделать новогодний стол полезнее. По его словам, белый хлеб лучше заменить ржаным, поскольку он защищает от переедания. Также он рекомендовал поставить на новогодний стол фрукты и овощи.