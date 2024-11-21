Диетолог Дианова назвала имитированную икру полезной для новогоднего застолья

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Имитированная икра является недорогим и полезным продуктом с маленьким количеством калорий для новогоднего застолья. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на диетолога Нурию Дианову.

По ее словам, такой икрой следует украшать салаты и закуски.

"Если вам удастся найти имитированную икру, которая без усилителей вкуса, это хорошо. Это первое. Есть чисто веганская, есть с рыбным коллагеном, с рыбьим жиром, что является еще большим преимуществом, еще большим плюсом в пользу этих компонентов", – подчеркнула специалист.

Как отметила диетолог, имитированная икра нивелирует вред и потенциальные обострения заболеваний поджелудочной железы, желчного пузыря и печени. При этом она имеет красивый внешний показатель и похожий вкус.

Между тем россиянам не стоит ждать падения цен на икру к Новому году. Торговые сети могут провести определенные акции перед праздником, но ожидать больших скидок в этом году не стоит.

Ранее стало известно, что в Москве спрос на красную икру упал на 20% из-за высокой цены. Средний чек в столице составляет 4 190 рублей, что почти на 25% больше прошлогоднего. Аналитики заявили, что упадок спроса на натуральную икру связан с истощением ее запасов.

