Экономист Суворова: в России к Новому году икра подорожает до 13 тысяч рублей

Фото: depositphotos/daffodil

Стоимость красной икры за килограмм к Новому году в России может вырасти до 13 тысяч рублей из-за ажиотажного спроса, который разгоняет растущие с начала осени цены. Об этом агентству "Прайм" заявила доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета "Синергия" Татьяна Суворова.

Эксперт также связала подорожание икры с инфляцией, с ростом цен на выпуск банок, а также с уменьшением улова в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Суворова напомнила, что с начала года стоимость продукции увеличилась на 15%.

На данный момент килограмм икры в магазинах стоит около 10 тысяч рублей, отметила экономист. Однако на этом, по ее словам, рост цен на икру не остановится и к этой стоимости добавиться еще 13–15%. Таким образом, цена на икру может составить 13 тысяч рублей, подытожила Суворова.

Ранее экономист Елена Степанычева предупредила россиян о подорожании новогоднего стола. Так, в 2024 году стоимость салата сельдь под шубой может увеличиться на 8–10% из-за прогнозируемого роста цен на соленую сельдь в декабре. Цена на салат оливье также поднимется из-за подорожания яиц.

Степанычева отметила, что уменьшение объемов вылова лососевых видов рыб привело к повышению стоимости красной икры. В октябре цена на икру выросла на 5%, а к декабрю этот показатель может достичь 20%.

