Экономист Степанычева: цена на сельдь под шубой может вырасти до 10% в декабре

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В 2024 году стоимость салата сельдь под шубой может увеличиться на 8–10% из-за прогнозируемого роста цен на соленую сельдь в декабре, сообщила доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета "Синергия" Елена Степанычева, передает "Газета.ру".

Цена на салат оливье также поднимется из-за подорожания яиц. С начала года их стоимость увеличилась на 22,98%, а к концу года ожидается дальнейший рост на 5–7% в зависимости от категории, как предположила экономист.

Однако экономист не прогнозирует значительного роста цен на шампанское. Она напомнила, что в сентябре 2024 года стоимость игристых вин выросла примерно на 8%.

Степанычева отметила, что уменьшение объемов вылова лососевых видов рыб привело к повышению стоимости красной икры. В октябре цена на икру выросла на 5%, а к декабрю этот показатель может достичь 20%. С ее слов, спрос на продукты для новогоднего стола останется высоким, несмотря на увеличение цен на традиционные блюда.

Ранее "Руспродсоюз" отметил, что праздничное застолье к Новому году может обойтись россиянам в 11 740 рублей в 2024 году. Специалисты проанализировали цены на популярные продукты к новогоднему столу в октябре этого года и сравнили полученные цифры с данными за аналогичный период 2023 года.

Выяснилось, что стоимость килограмма красной икры снизилась на 3,8%: в октябре она составила 6 030 против 6 258,8 рубля в прошлом году. Килограмм красной рыбы, наоборот, вырос в цене на 7% – сегодня он стоит 1 161,2 против 1 085,5 рубля в 2023-м.