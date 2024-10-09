Эксперты заявили о дефиците мандаринов в РФ к Новому году

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Россиян ждет дефицит мандаринов из Марокко (клементин), пишет "Парламентская газета" со ссылкой на представителя ягодного союза, специализирующегося на экзотических фруктах, Ирину Козий.

Поставки клементинов в РФ в 2024 году, по ее словам, почти прекратились из-за санкций и сложной политической ситуации в Марокко. В среднем за год в страну завозят около миллиона тонн продукта.

В зимний период мандарины обычно поставляют из Турции, Египта и Марокко. Эксперт напомнила, что почти половину мандаринов в России потребляют в период с ноября по январь.

При этом председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич добавил, что Дальнему Востоку и Сибири дефицит не грозит, так как там стабильно поставляются мандарины из Китая и других азиатских стран. Говоря о ценах на фрукты, эксперт отметил, что за этот год они увеличились примерно на 7–10%.

Ранее Минсельхоз РФ уточнил, что рост цен на красную икру связан с сезонным уменьшением вылова лососевых. До этого эксперты предупредили, что цены на продукт за октябрь выросли уже на 25%, а к Новому году возрастут еще на 10%.

