Рыбный союз заявил, что дефицита красной икры в 2024 не будет

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Дефицита икры в 2024 году не ожидается, несмотря на относительно небольшой вылов лососевых видов рыб, сообщает РБК со ссылкой на Рыбный союз.

Предложение красной икры в России в этом году будет выше уровня потребления. Цены на деликатес выросли из-за ажиотажа, считает председатель союза Александр Панин.

По его словам, производство красной икры в России в этом году может составить 11,5 тысячи тонн из-за того, что у переработчиков остались большие запасы замороженной икры с прошлого года.

Оптовые цены на икру на Дальнем Востоке пошли вверх, но это связано с сообщениями о нехватке улова, которые распространяют недобросовестные участники рынка.

Во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) рассказали, что с начала текущего года российские рыбаки добыли 228,6 тысячи тонн лососевых, что является достаточным количеством для обеспечения потребностей внутреннего рынка и экспорта.

Лососевая путина в этом году может стать худшей за последние 20 лет, однако потребители не столкнутся с нехваткой красной рыбы и икры, подчеркнул президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

К концу 2024 года будет добыто 228,6 тысячи тонн лососевых, что достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и экспорта. В прошлом году было добыто 272,1 тысячи тонн лососевых, а в 2020 году – 299,7 тысячи тонн.

Глава группы компаний по производству лосося отметил, что в 2024 году производство красной икры составит 11–12 тысяч тонн, что соответствует уровню среднегодового потребления.

Между тем в преддверии Нового года ожидается рост цен на красную икру. Стоимость икры за 1 килограмм может составить около 15 тысяч рублей, считает руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

"Цена будет расти, особенно в период ажиотажного спроса в предновогодние дни, думаю, подорожает еще на 15%", – рассказал он в беседе с Агентством "Москва".

Также по его словам, среднегодовое потребление красной икры составляет примерно 16 тысяч тонн и еще остались остатки с прошлого года.

Ранее Минсельхоз прокомментировал рост цен на красную икру в России. Икра не является социальным продуктом, поэтому ведомство будет лишь следить за ценами и общаться с производителями.

При этом глава министерства Оксана Лут назвала происходящее экономическим процессом, так как рост цены связан с количеством выловленной рыбы.