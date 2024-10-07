"Известия": в России начала быстро дорожать красная икра

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В России цены на красную икру к октябрю уже выросли до 25% и еще на 10% могут подняться к Новому году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу Рыбного союза Александра Панина.

Панин отметил, что основная причина повышения цены заключается в небольшом объеме производства в этом году на фоне роста спроса. По его словам, низкий объем добычи стал результатом природной особенности – двухгодичной цикличности вылова. Так, в нечетные годы он высокий, в четные же – низкий.

"Этот год был нерыбным, да еще и не самым удачным даже для четных лет. Планировали выловить 320 тысяч тонн лососевых, а выловили около 230. При этом объем производства лососевой икры напрямую связан с объемами вылова. Средний выход готового продукта – 45% от массы выловленной рыбы", – рассказал Панин.

При этом глава Рыбного союза добил, что сейчас на рынке еще много "вполне приличной" икры, оставшейся с прошлого года. Деликатес можно купить по цене 5–6 тысяч рублей за 1 килограмм. А вот икра новой путины будет стоить от 7–7,5 тысячи рублей.

По мнению вице-президента Рыбной ассоциации Александра Фомина, икра подорожала гораздо больше чем на 25%.

"По нашим данным, цены выросли минимум в 1,5 раза, причем это не предел. В этом году очень большой провал по улову", – пояснил Фомин.

По информации Росстата, стоимость красной икры за август повысилась на 2,3% – это максимальный месячный прирост ее цены с ноября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в текущем году на российском рынке будет представлено меньше красной икры, чем в 2023-м.

В свою очередь, вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры к Новому году, так как объективных предпосылок для их подорожания нет. По его словам, цены на подобные продукты повышаются спекулятивно, на фоне слухов. В качестве примера он привел аналогичную ситуацию в прошлом году, хотя тогда был зафиксирован один из рекордных выловов.

