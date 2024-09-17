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17 сентября, 16:39

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Глава Росрыболовства: предложение красной икры будет меньше на рынке РФ в этом году

На российском рынке сократится предложение красной икры

Фото: depositphotos/vinni-l@list.ru

В текущем году на российском рынке будет представлено меньше красной икры, чем в 2023-м, предупредил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Рынок определится с точки зрения ценообразования, но, конечно, предложения гораздо меньше будут в этом году", – передает РИА Новости его слова.

Между тем вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры к Новому году, объективных предпосылок для их подорожания нет. По его словам, отечественные рыбаки уже добыли больше кальмаров, креветок, сельди и иваси, чем в 2023 году. Также увеличился вылов хамсы и тюльки в Азово-Черноморском бассейне.

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