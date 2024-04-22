Эксперты рассказали, как выбрать качественную красную икру

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Выбирать качественную красную икру лучше в специализированных точках, где не будет сомнений в ее подлинности, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на аналитика Даниила Кашина.

"Также лучше потрясти банку – если она не булькает, то перед вами качественный продукт", – уверен Кашин.

Покупателям стоит посмотреть на внешний вид икры – банка должна быть невздутой, с выбитыми изнутри сроками изготовления, а ее края не могут иметь ржавчину или быть неровными, уточнил эксперт.

В Роскачестве указали, что ГОСТ красной икры может быть скорректирован из-за предпочтений покупателей. Там пояснили, что в последнее время в обществе наблюдается тенденция к снижению употребления соли, а в красной икре она может быть завышенной для ряда граждан. Поэтому производителям приходится уменьшать количество соли, однако в этом случае они теряют возможность маркировать икру по ГОСТу.



"Сейчас Роскачество занимается разработкой изменений в стандартах для каждого типа продукта, который позволит снизить количество содержания соли до 2–5 процентов", – указал аналитик.

Однако цена, по его словам, скорее всего, не изменится. Есть вероятность, что стоимость может немного упасть, при этом сам продукт станет значительно полезнее, а качество не изменится, уверен эксперт.

Как указывает экономист Александр Цапликов, стоимость икры находится в пределах нормы. Он объяснил это увеличением производства за счет хорошего улова.

"Конечно, бывают сезонные повышения, но в весенне-летний период, как правило, такого нет. Думаю, сейчас самое время пополнять запасы и наслаждаться этим полезным продуктом. Ближе к осени может быть повышение", – предупредил он.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что 20% икры на российском рынке не соответствуют требованиям. До этого представитель рыбообрабатывающего предприятия указывал, что цена качественной и настоящей красной икры за банку весом 140 граммов должна начинаться от 550 рублей.

