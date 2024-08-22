Патрушев заявил, что россияне не останутся без рыбы и красной икры к Новому году

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Россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры к Новому году, объективных предпосылок для их подорожания нет. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

"И рыба, и икра – будут. И селедка, и шпроты, и другие продукты для салатов и новогоднего стола. Вы же знаете, что крабовые палочки делают из фарша сурими? Ранее его только импортировали в страну, сейчас у нас его производят и на береговых заводах, и на борту рыболовных траулеров", – цитирует Патрушева РИА Новости.

Он отметил, что на сегодняшний день отечественные рыбаки добыли уже больше кальмаров, креветок, сельди и иваси, чем в 2023 году. Также увеличился вылов хамсы и тюльки в Азово-Черноморском бассейне.

По словам вице-премьера, цены на подобные продукты повышаются спекулятивно, на фоне слухов. В качестве примера он привел аналогичную ситуацию в прошлом году, хотя тогда был зафиксирован один из рекордных выловов.

В середине августа фабрики, выпускающие кондитерские изделия, молочную продукцию, хлеб и пивные напитки, заявили о возможном повышении закупочных цен. Также сообщалось о возможном подорожании муки на 32–55%.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов объяснил повышение цен ростом себестоимости, подорожанием сырья, логистики, рабочей силы и материально-технических средств.

По словам экономистов, правительство принимает меры по ограничению инфляции, в результате чего получается и рост, и ограничение цен. Кроме того, на инфляционные процессы влияет слабый рубль, потому что это способ поддержания российского экспорта.