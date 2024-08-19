Экономист Колташов: при слабом рубле инфляция создает инфляцию

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При слабом рубле инфляция создает инфляцию, заявил экономист Василий Колташов в беседе с радио КП. Так эксперт прокомментировал анонсированное повышение цен на продукты питания на 5–40%.

Как считает Колташов, это инерция девальвации рубля, поддержанная повышением тарифов и накопленным повышением цен. При определенных государственных мерах и получается ожидаемое увеличение закупочных цен, пояснил эксперт.

"Ну, даже, допустим, если цены на хлеб вырастут на 10–15%, то у нас цены на социальные сорта невысокие, поэтому неприятно, но не катастрофично. А вот что касается мяса, молочных изделий, молока – в ближайшее время какие-то группы товаров действительно выйдут к 40%, но, честно говоря, мне кажется, что здесь правительство уже будет принимать меры", – сказал Колташов.

По его словам, правительство принимает меры по ограничению инфляции, в результате чего получается и рост, и ограничение цен. Кроме того, добавил эксперт, так на инфляционные процессы влияет слабый рубль, потому что это способ поддержания российского экспорта.

"Большое количество грузов идет по железным дорогам, через Сибирь, в Юго-Восточную Азию, в Китай, а это увеличение транспортных затрат. В результате для того чтобы российские товары были конкурентоспособными, держат ослабленным рубль", – пояснил он.

При этом в том, что касается роста цен, есть еще и мировая противодействующая, подчеркнул Колташов, добавив, что сейчас на мировом рынке нет волны повышения цен.

О возможном повышении закупочных цен ранее предупредили фабрики, выпускающие кондитерские изделия, молочную продукцию, хлеб и пивные напитки. Также сообщалось о возможном подорожании муки на 32–55%.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов объяснил повышение цен ростом себестоимости, подорожанием сырья, логистики, рабочей силы и материально-технических средств.

