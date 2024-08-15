"Коммерсант": производители продуктов повысят цены на 5–40% в августе-сентябре

Фото: 123RF/thebigland

Производители ряда продуктов в РФ могут повысить закупочные цены для ретейлеров на 5–40%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свой источник в торговых сетях.

По утверждению собеседника, о возможном росте цен уже предупредили фабрики, выпускающие кондитерские изделия, молочную продукцию, хлеб и пивные напитки. Так, цены на некоторые кондитерские изделия могут вырасти на 40% из-за дефицита сырья. Также сообщается о возможном подорожании муки на 32–55%.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов объяснил повышение цен ростом себестоимости, подорожанием сырья, логистики, рабочей силы и материально-технических средств. Другой источник издания объяснил повышение закупочных цен удорожанием кредитов из-за повышения ключевой ставки.

"Подобные действия в условиях высокой конкуренции на рынке розничной торговли могут вести к снижению продаж", – объяснила эксперт Ольга Сумишевская.

Другой эксперт Марина Петрова, в беседе с радио КП рассказала, что рост цен на молочную продукцию начался из-за сырого молока.

"Кроме того, играет роль рост ключевой ставки, поскольку кредиты для предприятий становятся все более дорогими, а это не может не влиять на стоимость продукции. Дорожают упаковки, поставка продуктов из-за рубежа", – добавила она.

Аналитики, пишет "Газета.ру", выяснили, что цены на арбузы и дыни в августе снизились по сравнению с июлем. Так, за 1 килограмм арбуза в июле просили 72 рубля, а за первые две недели его медианная цена снизились до 51 рубля. При этом дыня аналогично сначала стоила 131 рубль, а теперь 98 рублей. По их данным, цены на арбузы и дыни в июле стали выше на 2% и 10% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее эксперты подсчитали, что в этом году школьный набор, включая форму, рюкзак, обувь и различные канцтовары, обойдется в 14,6 тысячи рублей, что на 10% выше 2023 года. Кроме того, минимальный базовый набор для первоклассника без учета одежды и обуви сейчас стоит 2 241 рубль 16 копеек.

