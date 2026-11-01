До 11 градусов тепла ожидается в Москве 1 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В воскресенье, 1 ноября, в Москве ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, следует из данных Гидрометцентра России.

В столице днем температура воздуха составит от 9 до 11 градусов. В ночные часы похолодает до минус 1.

Ветер будет северо-восточным. Его скорость достигнет 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 758 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем термометры покажут от 7 до 12 градусов. Ночью температура местами может опуститься до минус 4 градусов.

Ранее сообщалось, что метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября, а устойчивый снежный покров ляжет не ранее конца ноября – начала декабря. По долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура воздуха в средней полосе России в ноябре на два градуса превысит многолетнюю норму.