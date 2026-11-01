МЧС предупредило о тумане с видимостью 100–500 метров в Москве 1–2 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий​

В Москве с 21:00 1 ноября до 10:00 2 ноября местами ожидается туман с видимостью 100–500 метров, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

Такой прогноз дали синоптики Росгидромета. Водителям в неблагоприятных условиях рекомендуют "значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств". Также автомобилистам советуют избегать резких обгонов, перестроений и опережений.

В ведомстве просят москвичей не терять бдительности и заботиться о близких. Если потребуется помощь, можно набрать 101 или 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве – 8 (495) 637-31-01.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября, а устойчивый снежный покров ляжет не ранее конца ноября – начала декабря.

Согласно долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура воздуха в средней полосе России в ноябре на два градуса превысит многолетнюю норму. В Москве ночная норма будет около минус 3,3 градуса, дневная – плюс 1,1 градуса.

