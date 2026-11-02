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02 ноября, 09:21

Мэр Москвы

Собянин: более 30 тыс человек посетили фестиваль колледжей "Город профессий"

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 30 тысяч школьников и взрослых стали гостями осеннего фестиваля колледжей "Город профессий". Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

На площадках 43 столичных образовательных учреждений было представлено свыше 150 профессий. Всего в программу вошло больше 300 мероприятий.

По словам мэра, в Московском автомобильно-дорожном колледже имени А. А. Николаева ребята разбирали и собирали автомобильные двигатели, осваивали сварку и диагностику ходовой части, участвовали в пит-стопе, а также наблюдали за дрифт-заездами моделей автомобилей.

В медицинском колледже № 7 школьники отрабатывали сердечно-легочную реанимацию на манекенах, учились обрабатывать раны и делать инъекции, знакомились с рентгенологией. В Колледже полиции они управляли беспилотниками, искали следы преступлений и составляли фотороботы.

Кроме того, в Московском государственном образовательном комплексе посетителям рассказали о машиностроении, промышленной робототехнике, механике и фармации. В колледже информационных технологий "ИТ. Москва" они занимались программированием, кибербезопасностью и нейросетями.

Собянин добавил, что в колледже автоматизации и технологий № 20 ребята погрузились в интерактивную космическую миссию "ИТ-КосмоХаб 2054": прошли шесть технологических отсеков, познакомились с разными видами связи, защитой данных и беспилотными технологиями, а затем запустили виртуальный космический корабль.

Также в Московском образовательном комплексе "Запад" готовили молекулярную икру, а также разбирались в основах ресторанного дела и индустрии красоты. В колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 школьники пробовали себя в реставрации, столярно-плотничных и электромонтажных работах. В Московском педагогическом колледже они посещали занятия и составляли персональные планы развития карьеры в сфере образования и социальной работы.

Фестиваль дал школьникам возможность не только узнать о востребованных профессиях, но и примерить на себя роль конкретного специалиста, пообщаться с представителями предприятий и студентами колледжей. Это помогает ребятам понять, что им действительно интересно, и определиться с дальнейшим образовательным маршрутом, подчеркнул градоначальник.

Развитие профессиональных навыков у учащихся отвечает задачам проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".

Ранее Собянин рассказал, что в Москве планируется построить семь флагманских инновационных колледжей. Четыре из них появятся до конца 2029 года. Студенты новых учебных заведений будут осваивать специальности, востребованные в промышленности, ИТ, строительстве, транспорте, креативных индустриях, здравоохранении и других сферах.

Школьники познакомились с более чем 150 специальностями на фестивале "Город профессий"

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