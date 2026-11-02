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02 ноября, 09:30

Город

Около 1,3 тыс жителей Нижегородского района начали переселение по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Примерно 1,3 тысячи москвичей из 8 пятиэтажных домов в Нижегородском районе начали переселяться в новостройки, возведенные по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Горожанам предложили квартиры в новостройке на Новохохловской улице, доме 15а. В ней 550 квартир, 9 из которых приспособлены для комфортного проживания маломобильных граждан. Всего москвичам в данном районе уже передано 7 домов, еще 2 возводятся.

Первыми осматривать квартиры 12 октября начали около 350 жителей домов 63 и 73 на Нижегородской улице. Через 10 дней к ним присоединились почти 310 жильцов домов 15 и 17 на улице Верхней Хохловке.

С 2 ноября оформлять документы для переезда смогут жители домов 65 и 80, корпуса 1, а также дома 82 на Нижегородской улице. Еще около 150 горожан из дома 31 на улице Верхней Хохловке будут переселяться с середины ноября.

Новостройка расположена возле расселяемых пятиэтажных домов. После переезда горожане смогут пользоваться привычной инфраструктурой района или выбрать учебные и медицинские учреждения, а также магазины и сервисы, которые находятся рядом с новой жилплощадью. Рядом с ЖК есть автобусная остановка, станция Новохохловская МЦК и одноименная станция МЦД-2.

На первом этаже новостройки находится центр информирования, где горожанам предоставят консультации по всем вопросам, связанным с переездом. Сотрудники департамента городского имущества помогут с оформлением документов на новые квартиры.

"В Москве целям национального проекта "Инфраструктура для жизни" соответствует возведение новостроек и переселение жителей старых домов, включенных в программу реновации", – отметил Ефимов.

Ранее Ефимов сообщал, что более 200 тысяч жителей Москвы начнут переезжать по программе реновации в 2027–2029 годах. По его словам, с начала программы к переселению приступили уже более 300 тысяч человек – жители свыше 1,7 тысячи старых домов.

Кроме того, в эксплуатацию введено свыше 9 миллионов квадратных метров жилья, еще 11 миллионов квадратных метров строится и проектируется. Переезжают участники программы в квартиры с улучшенными планировками и готовой отделкой.

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