Дом по реновации построят на улице Цюрупы в столичных Черемушках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект жилого дома для программы реновации утвердили в районе Черемушки. Новостройка появится на улице Цюрупы, на земельном участке № 1, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова.

"Положительное заключение государственной экспертизы получил проект жилого дома на 723 квартиры, который планируют построить для реализации программы реновации на улице Цюрупы в Черемушках. Восьмисекционное здание появится на свободном земельном участке площадью около 1,7 гектара", – рассказал Щербаков.

Общая площадь жилья в доме превысит 46 тысяч квадратных метров. Квартиры передадут под заселение с улучшенной чистовой отделкой и уже установленной сантехникой. Девять из них приспособят для маломобильных жильцов.

На первых этажах разместят помещения общественного и коммерческого назначения общей площадью более двух тысяч "квадратов". В частности, там откроются центр информирования населения и объединенная диспетчерская служба.

Каждая секция получит сквозной вестибюль с выходом на улицу и во двор. В доме также предусмотрены помещения для консьержей и колясочные. Прилегающую территорию благоустроят: во дворе появятся детские и спортивные площадки, зона отдыха, газоны с цветниками, декоративные деревья и кустарники.

Вблизи данной застройки расположены учебные и медицинские учреждения, остановки общественного транспорта, парк "Долина реки Котловки", а также станция метро "Профсоюзная".

Ранее семья из Новогиреева стала 300-тысячным получателем квартиры по программе реновации и получила в подарок автомобиль "Москвич". Ключи от машины новоселам вручил Сергей Собянин. Мэр поздравил горожан с переездом и отметил, что за время реализации программы новое жилье уже получили 300 тысяч человек.