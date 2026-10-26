Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 10:35

Город

Дом по реновации построят на улице Цюрупы в столичных Черемушках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект жилого дома для программы реновации утвердили в районе Черемушки. Новостройка появится на улице Цюрупы, на земельном участке № 1, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова.

"Положительное заключение государственной экспертизы получил проект жилого дома на 723 квартиры, который планируют построить для реализации программы реновации на улице Цюрупы в Черемушках. Восьмисекционное здание появится на свободном земельном участке площадью около 1,7 гектара", – рассказал Щербаков.

Общая площадь жилья в доме превысит 46 тысяч квадратных метров. Квартиры передадут под заселение с улучшенной чистовой отделкой и уже установленной сантехникой. Девять из них приспособят для маломобильных жильцов.

На первых этажах разместят помещения общественного и коммерческого назначения общей площадью более двух тысяч "квадратов". В частности, там откроются центр информирования населения и объединенная диспетчерская служба.

Каждая секция получит сквозной вестибюль с выходом на улицу и во двор. В доме также предусмотрены помещения для консьержей и колясочные. Прилегающую территорию благоустроят: во дворе появятся детские и спортивные площадки, зона отдыха, газоны с цветниками, декоративные деревья и кустарники.

Вблизи данной застройки расположены учебные и медицинские учреждения, остановки общественного транспорта, парк "Долина реки Котловки", а также станция метро "Профсоюзная".

Ранее семья из Новогиреева стала 300-тысячным получателем квартиры по программе реновации и получила в подарок автомобиль "Москвич". Ключи от машины новоселам вручил Сергей Собянин. Мэр поздравил горожан с переездом и отметил, что за время реализации программы новое жилье уже получили 300 тысяч человек.

"Новости дня": в Дмитровском районе построили дом по программе реновации

Читайте также


городреновация

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика