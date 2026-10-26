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26 октября, 09:21

Город

Жители 13 старых домов в Покровском-Стрешневе начали переселение по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы переехали или еще переселяются жители 13 старых домов по программе реновации. Об этом заявил заммэра, глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

Всего в программу в районе включено 48 домов старого жилого фонда. Здания расселяют поэтапно и сносят по технологии "умный снос", которая позволяет утилизировать материалы экологично, без лишнего шума и пыли. Из 13 уже освобожденных или еще расселяемых зданий 8 уже демонтированы. На месте сноса возводят новые жилые комплексы.

"Квартиры в новостройках имеют улучшенную планировку и уже готовую отделку, поэтому новоселы могут переезжать в них, не вкладывая дополнительные силы и средства в ремонт", – сказал Ефимов.

В домах создают безбарьерную среду, на первых этажах размещают магазины и предприятия сферы услуг, рядом обустраивают детские и спортивные площадки и зоны отдыха.

Всего за 8 лет на юго-западе Москвы около 8,7 тысячи семей переехали в современные дома, возведенные по программе реновации. Программа в ЮЗАО затрагивает 11 районов, а расселение старых домов там стартовало в 2018 году. Всего в округе в программу включили 512 домов старого жилого фонда. Под заселение уже передали 55 новостроек.

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