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22 октября, 09:10

Город

Около 8,7 тысячи семей переехали в дома по реновации на юго-западе Москвы за 8 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За 8 лет на юго-западе Москвы около 8,7 тысячи семей переехали в современные дома, возведенные по программе реновации. Об этом сообщил заммэра, глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

Реновация в ЮЗАО затрагивает 11 районов, а расселение старых домов там стартовало в 2018 году. Всего в округе в программу включили 512 домов старого жилого фонда. Под заселение уже передали 55 новостроек.

Ефимов отметил, что квартиры в новых домах отличаются улучшенной планировкой, имеют просторные коридоры, большие кухни и санузлы.

Новостройки отвечают действующим требованиям качества и безопасности. При проектировании учитывают принципы безбарьерной среды, чтобы жилье было удобно всем категориям граждан, в том числе маломобильным, пожилым москвичам и семьям с маленькими детьми. Дворы благоустроены и озеленены, на территории есть детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что с июля по сентябрь в столице построили и ввели свыше 3,7 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 2,3 миллиона приходится на многоквартирные жилые дома. Здания возводились за счет городских и внебюджетных средств.

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