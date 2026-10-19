Более 10 домов построили в Москве по программе реновации в сентябре

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В сентябре в Москве построили и ввели в эксплуатацию 14 новых жилых комплексов по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Новостройки появились в семи административных округах: четыре дома – в Юго-Восточном, три – в Юго-Западном, по два – в Восточном и Северо-Западном. Еще по одному ЖК построили на севере, северо-востоке и юге города. Всего в них обустроено почти 4,5 тысячи квартир площадью свыше 232 тысяч квадратных метров.

По словам Ефимова, для проживания маломобильных горожан адаптировали 43 квартиры. Также во всех пространствах общего пользования предусмотрена безбарьерная среда.

"На придомовых территориях выполнили благоустройство: заасфальтировали проезды и тротуары, установили более 30 детских и спортивных площадок, оборудовали свыше 15 мест для отдыха", – добавил вице-мэр.

Корпуса построены с использованием высококачественных стройматериалов, оборудованы современными инженерными сетями, системами противопожарной защиты, а также подключены к индивидуальным тепловым узлам. На первых этажах спроектированы пространства под коммерческие объекты – аптеки, магазины и пункты выдачи.

В подъездах оборудованы комфортные входы с витражным остеклением, зоны для размещения детских колясок, помещения для консьержей, просторные холлы и лифтовые зоны. Здания построены по индивидуальным проектам, что обеспечило их органичное включение в архитектурный облик соседних кварталов.

Все новостройки расположены в местах с развитой социально-бытовой инфраструктурой. Неподалеку находятся станции метро, остановки городского транспорта, торговые точки, образовательные и медицинские учреждения, а также парковые зоны.

Высокий стандарт строительства зданий обеспечила работа экспертов "Контроля Москвы". Инспекторы Мосгосстройнадзора регулярно проводили контрольно-надзорные мероприятия на строящихся объектах. В домах, сданных в сентябре, суммарно прошло более 100 выездных проверок, отметил председатель комитета Антон Слободчиков.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что программа реновации стала одновременно крупнейшим социальным и градостроительным проектом столицы. В рамках нее около 1 миллиона жителей переедут в комфортное жилье, а новые дома будут определять облик московских районов на многие десятилетия.