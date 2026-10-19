Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 11:24

Город

Более 10 домов построили в Москве по программе реновации в сентябре

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В сентябре в Москве построили и ввели в эксплуатацию 14 новых жилых комплексов по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Новостройки появились в семи административных округах: четыре дома – в Юго-Восточном, три – в Юго-Западном, по два – в Восточном и Северо-Западном. Еще по одному ЖК построили на севере, северо-востоке и юге города. Всего в них обустроено почти 4,5 тысячи квартир площадью свыше 232 тысяч квадратных метров.

По словам Ефимова, для проживания маломобильных горожан адаптировали 43 квартиры. Также во всех пространствах общего пользования предусмотрена безбарьерная среда.

"На придомовых территориях выполнили благоустройство: заасфальтировали проезды и тротуары, установили более 30 детских и спортивных площадок, оборудовали свыше 15 мест для отдыха", – добавил вице-мэр.

Корпуса построены с использованием высококачественных стройматериалов, оборудованы современными инженерными сетями, системами противопожарной защиты, а также подключены к индивидуальным тепловым узлам. На первых этажах спроектированы пространства под коммерческие объекты – аптеки, магазины и пункты выдачи.

В подъездах оборудованы комфортные входы с витражным остеклением, зоны для размещения детских колясок, помещения для консьержей, просторные холлы и лифтовые зоны. Здания построены по индивидуальным проектам, что обеспечило их органичное включение в архитектурный облик соседних кварталов.

Все новостройки расположены в местах с развитой социально-бытовой инфраструктурой. Неподалеку находятся станции метро, остановки городского транспорта, торговые точки, образовательные и медицинские учреждения, а также парковые зоны.

Высокий стандарт строительства зданий обеспечила работа экспертов "Контроля Москвы". Инспекторы Мосгосстройнадзора регулярно проводили контрольно-надзорные мероприятия на строящихся объектах. В домах, сданных в сентябре, суммарно прошло более 100 выездных проверок, отметил председатель комитета Антон Слободчиков.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что программа реновации стала одновременно крупнейшим социальным и градостроительным проектом столицы. В рамках нее около 1 миллиона жителей переедут в комфортное жилье, а новые дома будут определять облик московских районов на многие десятилетия.

Почти 17 тысяч москвичей получили квартиры по реновации за три месяца

Читайте также


городреновация

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика