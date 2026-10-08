Сергей Собянин: дома по программе реновации формируют новый облик районов Москвы

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Программа реновации стала одновременно крупнейшим социальным и градостроительным проектом Москвы. В ее рамках около 1 миллиона жителей города переедут в комфортное жилье, а новые дома будут определять облик столичных районов на многие десятилетия, сообщил в личном блоге Сергей Собянин.

Особое внимание, отметил мэр, уделяется качеству городской среды и архитектуре новостроек. При создании каждого нового проекта специалисты стараются улучшать решения, которые применялись ранее.

Отправной точкой программы стал дом на 5-й Парковой улице, дом 62б в Северном Измайлове. В феврале 2018 года участники реновации начали переселяться в эту новостройку, которая стала первым домом, построенным по программе.

Именно здесь применили базовые решения, впоследствии вошедшие в единый московский стандарт реновации. В доме сделали современный вентилируемый фасад, панорамное остекление лоджий и безбарьерный вход в подъезд на уровне земли. На первом этаже предусмотрели помещения общественного назначения, а квартиры передали жителям с готовой улучшенной отделкой.

Архитектурный облик дома построили на сочетании цвета и вертикального ритма. Светлая бежевая основа дополнена теплыми охристыми и терракотовыми акцентами, а крупные витражи лоджий визуально облегчают здание. В результате новостройка получила индивидуальный облик и вписалась в окружающую застройку.

Другим примером стал дом на Бауманской улице, дом 47, в Басманном районе, введенный в эксплуатацию в 2021 году. При его проектировании учитывали особенности исторической среды: пять секций сделали разной этажности, благодаря чему здание не выглядит громоздким и сочетается с небольшими соседними домами.

Первые этажи с высокими витражами и арочной галереей сформировали активный фронт улицы. Сейчас здесь работают магазины, кафе и аптека. Для жителей при этом создали закрытое от улицы дворовое пространство с озеленением, детской и спортивной площадками.

Проект получил Архитектурную премию Москвы и победил в конкурсе "Лучший реализованный проект в области строительства" среди новостроек стандарт-класса.

В 2025 году в Котловке появилась новостройка на улице Ремизова, дом 11, корпус 2, где при отделке фасадов преимущественно использовали современные стеклофибробетонные панели. Материал сочетает прочность и небольшой вес, благодаря чему снижается нагрузка на конструкции здания. Кроме того, он устойчив к сырости, морозам и перепадам температуры, что должно повысить защищенность дома от погодных условий и сократить будущие расходы на эксплуатацию и ремонт.

Панели производят в заводских условиях. Поэтому при монтаже строителям не требуется работать с цементным раствором, а соединения между элементами получаются ровными.

В прошлом году сдали дом на улице Черное Озеро, дом 7, в Косино-Ухтомском. Жилой комплекс состоит из двух малоэтажных корпусов бежевого и графитового цветов.

В проекте предусмотрели функциональное архитектурное решение: часть второго этажа вынесли вперед, сформировав навес над входом в подъезд. Он защищает жителей от дождя и снега. Для фасада использовали клинкерную плитку, устойчивую к загрязнениям и рассчитанную на длительную эксплуатацию.

В этом году началось заселение дома на Ярославской улице, дом 2, в Алексеевском районе. В новостройке более 440 квартир. Несмотря на размер здания, его сделали визуально более легким за счет сочетания светлых стен с темными графитовыми линиями окон и лоджий. Такой рисунок одновременно подчеркивает стройность и монументальность дома и помогает ему вписаться в существующую застройку.

На первом этаже предусмотрели помещения для магазинов и объектов сферы услуг, чтобы необходимая инфраструктура находилась рядом с домом.

Сейчас Фонд реновации продолжает работу над новыми проектами. Среди них – жилой комплекс на Коровинском шоссе, земельный участок 4/6, в Бескудниковском районе.

Он будет состоять из двух корпусов, объединенных одноэтажной пристройкой. Их расположение позволит создать внутри закрытый двор, защищенный от шума улиц. Для фасадов выбрали современные материалы и спокойные природные оттенки.

Один из корпусов будет выполнен в серо-зеленой гамме, чтобы визуально продолжить расположенный рядом парк.

Еще один проект появится в Нижегородском районе на Рязанском проспекте, земельный участок 17. Его архитектуру построят на контрасте: один из фасадов оформят объемными металлическими кассетами, объединенными в строгую сетку, а для остальных выберут спокойные пастельные оттенки. Такое решение позволит зданию гармонично сочетаться с соседней застройкой.

Поскольку дом расположится рядом с оживленной магистралью, особое внимание уделили защите от шума. В квартирах установят окна с повышенной звукоизоляцией, а современные стеновые материалы будут защищать помещения от перегрева летом и сохранять тепло зимой.

Во дворе для жителей создадут тихое приватное пространство с детской и спортивной площадками, а также зеленой зоной для отдыха.

Проект жилого комплекса на Тюменской улице, владение 5, в Богородском районе стал лауреатом Архитектурной премии Москвы 2026 года в номинации домов по программе реновации.

Здание спроектировали в строгом современном стиле с использованием стекла и металла. Секции разной этажности расположили каскадом, постепенно снижая их высоту, чтобы обеспечить больше солнечного света во дворе и квартирах. Цоколь облицуют термообработанным гранитом габбро, а вертикальные панели и панорамное остекление верхних этажей должны визуально облегчить крупное здание и подчеркнуть его вертикальную направленность.

Как отметил Собянин, все эти архитектурные и строительные решения направлены на одну цель – сделать жизнь москвичей комфортнее, а Москву – более разнообразной, красивой и удобной для жизни.

Ранее стало известно, что уже более 110 старых домов полностью расселили на юго-западе Москвы с начала реализации программы реновации. Всего участниками стали жители 512 зданий. Для москвичей передали 55 жилых комплексов.