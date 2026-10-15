Москвичи воспользовались сервисом "Переезд по программе реновации" более 9 тыс раз

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

С января по сентябрь москвичи более 9 тысяч раз воспользовались суперсервисом "Переезд по программе реновации" для оформления документов на новую недвижимость. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Наиболее востребованными опции оказались в третьем квартале: к ним обращались почти 4,2 тысячи раз. Во втором квартале таких обращений было меньше почти на 25%, а в первом – примерно на 60%.

"Для тех, кто только готовится к переезду, будут полезны общая и персональная инструкции. Когда участники программы получают от города предложения комфортных квартир в современных домах, им становятся доступны еще 6 опций. Прежде всего это 4 сервиса, связанные с оформлением документов на новое жилье", – отметил вице-мэр.

Сервисы включают дистанционную загрузку копий личных и правоустанавливающих документов для подготовки проекта договора на новую квартиру, онлайн-запись на осмотр помещения, заключение договора и его нотариальное заверение.

Возможность загружать на портал копии документов значительно экономит время будущих новоселов, так как специалистам центра информирования не нужно сканировать бумаги в офисе. Заблаговременная запись на осмотр жилья и заключение договоров позволяют избежать очередей и подобрать наиболее подходящую дату.

Большинство пользователей воспользовались функцией дистанционного бронирования осмотра жилищного фонда. За отчетный период в 9 месяцев услугами онлайн-записи охвачены порядка 6,4 тысячи семей.

Более 1,3 тысячи раз участники переселения загружали на портал mos.ru личные и правоустанавливающие документы, необходимые для подготовки проектов договоров. Столько же семей через суперсервис выбрали время и дату заключения договоров.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года востребованность данной опции выросла почти в 3 раза. Число записей на бесплатное нотариальное заверение договоров почти не изменилось, отметила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Общая инструкция, размещенная в рамках суперсервиса, облегчит подготовку к переезду. Благодаря ей удастся разобраться в порядке действий и составе требуемой документации. При указании нужных настроек можно изучить различные варианты развития событий, которые зависят от текущих обстоятельств жизни.

Цифровой ассистент поможет новоселам не только с бумажной работой, но и при выявлении брака в жилье. Через портал можно направить электронную заявку на ремонт недочетов. При переезде программа предоставляет возможность бесплатно вызвать грузовую машину и нанять грузчиков для транспортировки имущества.

Ранее сообщалось, что на Кавказском бульваре началось заселение жилого комплекса по реновации. Предложения удобных квартир получили почти 310 горожан. Монолитный односекционный дом построили по индивидуальному проекту.