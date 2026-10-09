Заселение нового дома по реновации началось на Кавказском бульваре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Кавказском бульваре в Царицыне начали заселять жилой комплекс, который передали под реновацию. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Почти 310 москвичей из соседней пятиэтажки получили от города предложения удобных квартир в новом доме 27, корпусе 1, на Кавказском бульваре. С начала программы в районе к переезду в новостройки приступили около 8,7 тысячи жителей 37 старых домов. Из них 8,3 тысячи человек уже подписали договоры на новое жилье.

Монолитный односекционный комплекс построили по индивидуальному проекту. Ранее Сергей Собянин говорил, что благодаря оригинальной архитектуре дом стал новым украшением Царицына.

Новостройку возвели рядом со старым домом, чтобы люди могли сохранить привычный уклад после переезда. Рядом есть детские сады, школы, поликлиника, магазины и бытовые сервисы, а также парк "Сосенки" и музей-заповедник "Царицыно". В 10 минутах пешей прогулки – станции метро "Кантемировская" и "Царицыно", а также станция Царицыно МЦД-2.

Осмотр квартир почти 310 москвичей начали в конце лета. Сейчас 97% участников переселения уже сделали выбор, в том числе более 60 человек подписали договоры на новое жилье. Все вопросы по оформлению бумаг и переезду можно задать в центре информирования, который работает в соседнем жилом комплексе на Ереванской улице, доме 4, корпусе 2, добавила руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Новостройка на Кавказском бульваре вмещает 140 квартир общей жилой площадью около 8,4 тысячи квадратных метров. Три квартиры приспособлены для маломобильных граждан. Фасад здания сделали из модулей медного оттенка с разной глубиной выноса. За счет сочетания объемных фигур поверхность получает мозаичную структуру.

Во всех домах по программе реновации первые этажи нежилые. Их отводят под магазины, пекарни, сервисные центры, пункты выдачи онлайн-заказов, аптеки и городские организации. Рядом с домом 27, корпусом 1, на Кавказском бульваре ранее построили три таких жилых комплекса на Ереванской улице.

Ранее сообщалось, что в рамках реновации на месте уже расселенных домов возвели свыше 135 жилых зданий. Больше всего новостроек возвели на юго-востоке Москвы – 36. Еще по 17 новостроек появились на северо-востоке и юго-западе, а 15 – на востоке. В новых жилых комплексах в 59 районах насчитывается свыше 39,5 тысячи квартир.



"Новости дня": в Царицыне по программе реновации расселили 26 домов



