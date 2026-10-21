В Москве за третий квартал 2026 года ввели более 3,7 млн "квадратов" недвижимости

Фото: градостроительный комплекс

С июля по сентябрь в Москве построили и ввели более 3,7 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 2,3 миллиона приходится на многоквартирные жилые дома. Об этом сообщил заммэра, глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

Здания возводились за счет городских и внебюджетных средств. Инвесторы построили более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости, около 256 тысяч из которых – объекты образования. Большинство школ, учебных комплексов и детских садов девелоперы передают в городскую систему образования, рассказал Ефимов.

В частности, в районе Покровское-Стрешнево построили образовательный комплекс с террасой на крыше. Новый корпус Курчатовской школы открылся 1 сентября и вошел в столичную систему образования. Пятиэтажное здание площадью 16,5 тысячи квадратных метров рассчитано на 815 учеников: 300 мест предусмотрено для начальных классов и 515 – для средних и старших.

Помимо социальных объектов, город развивает промышленно-производственный потенциал. Благодаря содействию со стороны города предприятия получают возможность реализовывать крупные инициативы и развивать собственные высокотехнологичные производственные мощности.

В августе открылась фабрика-кухня известного ресторанного бренда, объединившая полный цикл производства готовых блюд для заведений Москвы и Подмосковья. На площади 13,4 тысячи квадратных метров комплекс способен выпускать до 100 тонн продукции в сутки, что позволило создать 530 рабочих мест.

Вместе со строительством районы благоустраивают и озеленяют: вокруг новых деловых и общественных объектов появляются прогулочные зоны, скверы и дворы с многолетними растениями, современным освещением и малыми архитектурными формами. Особое внимание уделяют пешеходным маршрутам, велодорожкам и местам для отдыха.

Перед оформлением разрешений на ввод объектов Мосгосстройнадзор проводит контрольно-надзорные мероприятия на стройплощадках. Инспекторы привлекают к ним специалистов подведомственного Центра экспертиз.

По данным Мосгосстройнадзора, за период строительства объектов, сданных в третьем квартале этого года, было проведено более 1,8 тысячи проверок на выезде. По результатам этих проверок комитет государственного строительного надзора составил заключения о соответствии зданий и сооружений проектной документации и выдал разрешения на их эксплуатацию. Сотрудники "Контроля Москвы" следят за выполнением работ на всех этапах строительства.

Ранее сообщалось, что в 2027–2029 годах в Москве возведут четыре поликлиники общей площадью около 30 тысяч квадратных метров. Новые медучреждения построят как за счет частных инвестиций, так и в рамках Адресной инвестиционной программы.